دنيا سمير غانم: «مربوحة» لا تشبهني.. ولازم نحافظ على صوت شيرين

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات التي مرت بها مؤخرًا، وتصريحاتها المختلفة، قائلة: «شيرين قمر.. وأنا مستنية أغانيها، الصوت ده لازم نحافظ عليه».

دنيا سمير غانم تطرح أغنية «نحنوح» قريبًا

وكشفت دنيا سمير غانم، خلال حوارها مع زهرة رامي ومنة عامر، على إذاعة إينرجي، عن طرحها قريبا لأغنية جديدة باسم «نحنوح»، لكنها لم تحدد موقفها من المشاركة في دراما رمضان المقبل، موضحة: «لسه محتارة بختار ما بين هل أعمل مسلسل ولا فيلم مع المسرح».

وأشادت دنيا سمير غانم، بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي، وقالت إنها جميلة جدًا، وقدمت الشخصية بطريقتها، لكنها ليست النسخة الثانية من هدية.

شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية في «الكبير أوي»

وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل «الكبير أوي» قالت: «موضوع الناموس حقيقي جدا وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده»، واستطردت: «بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية».

ووجهت دنيا سمير غانم، نصيحة للفتيات حول ضرورة إنهاء تعليمهن واختيار شكل مستقبلهن قبل الحب والزواج موضحة: «الصح اللي بقوله لأصحابي إن الأحسن إن البنت تخلص تعليمها الأول ومفيش مشكلة تحب بس لازم تعملي كيانك الأول وتشوفي بتحبي ايه وعاوزه تشتغلي إيه».

وقالت دنيا سمير غانم إنها لم تكن تقصد في البداية تقديم أعمال مخصصة للأطفال، لكنها وعائلتها يحبون الأطفال على المستوى الشخصي خاصة والدها الراحل الذي قدم فطوطة على مدار سنوات، لكن بعد تقديم عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب العائلة أصبحت تركز في هذا المحتوى أكثر.

وقالت دنيا سمير غانم إنه بعد رحيل والديها، وجدت الكثير من صفاتهما في شخصيتها وشقيقتها إيمي مشيرة إلى أنها ترعى من حولها مثلما كانت تفعل والدتها دلال عبد العزيز.

بابا كان البيست فريند بتاعنا

وأشادت بطريقة تربية والدها الراحل سمير غانم لهما موضحة: «بابي كان مركز معانا طول الوقت في إنك تعملي اللي إنت عاوزاه.. كان مليان حاجات جميلة خصوصا في التربية وكان البيست فريند بتاعنا».

مستطردة: «أما مامي كان من أجمل الحاجات اللي بتقولهالنا حسي إن ربنا معاكي أيا كان الموقف غلط ولا صح هو اللي هيسندك ويخليكي تمشي صح».