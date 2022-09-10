أستاذ بجامعة القاهرة عن جهود مصر في تحلية المياه: لدينا أكبر محطة بالعالم

كشف الدكتور أحمد الدجوي، مدرس هندسة القوى الميكانيكية بجامعة القاهرة، عن جهود مصر في مجال تحلية المياه وبناء محطات متخصصة في ذلك، موضحًا أن الاستثمار في المياه يتصدر حاليًا أولويات الحكومة، إلى جانب البنية التحتية للنقل والطاقة أيضًا.

بناء المحطات بالشراكة مع شركات عربية وأجنبية ومصرية

وأضاف «الدجوي» لـ«الوطن»، أنه يتم بناء هذه المحطات بالشراكة مع شركات عربية وأجنبية ومصرية، ومن أبرز المشروعات والاستثمارات في ذلك الإطار، محطة تحلية للمياه بمدينة العريش بتكلفة 1.6 مليار جنيه وقدرة 100 ألف متر مكعب يوميًا و4 محطات تحلية في جنوب سيناء بتكلفة 15 مليون دينار كويتي من (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، وعقد تصميم وإنشاء محطة لتحلية المياه في مدينة المنصورة الجديدة بتكلفة 74 مليون دولار وقدرة مبدئية 400 ألف متر مكعب يوميا (للشركة الدولية لخدمات المياه والبنية التحتية)، وهي شركة مشتركة بين شركتي فلوينس وحسن علام ومحطة تحلية في شرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار وقدرة 150 ألف متر مكعب يوميا.

محطة معالجة مياه بحر البقر مسجلة في موسوعة جينيس

وأكد الدجوي، أن محطة معالجة مياه بحر البقر في بورسعيد تعد أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتكلفة 20 مليار جنيه إسترليني، تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية يوميًا، وتساهم في استصلاح 400 ألف فدان بالمشروع القومي لتنمية سيناء، وتحسين نظام الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وتهدف إلى معالجة حوالي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم بهدف معالجة زيادة الملوحة لمعالجة مياه الصرف الزراعي داخلها.