«إنجازات على الأرض»..الدولة ترد على شائعات أهل الشر بالمشروعات القومية

نجحت الدولة المصرية في التصدي لحرب الشائعات التي تستغل المعلومات في التضليل وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بالاعتماد على التقنيات الحديثة، إذ تعتمد وسائل الإعلام المعادية في المقام الأول على المواجهة الخفية مع أفراد المجتمع عن طريق استغلال ما يتم التوصل إليه من معلومات، بما يخدم زعزعة الثقة بين المجتمع ومؤسساته، ثم تأتي المرحلة التالية، وهي نشر الفوضى وإنهاك قوى الدولة، وبالتالي فإن هدفها يتحقق من خلال المراحل التالية: جمع المعلومات، الحرب النفسية، التوجيه، الفوضى.

الإعلام المعادي يستخدم التقنيات التكنولجية الحديثة

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى استخدام التقنيات التكنولجية الحديثة من شركات إعلامية ومؤسسات دعائية، وهي في متناول أيديهم؛ لفبركة أي أخبار مغلوطة حول المشروعات القومية في مصر، بغرض تشكيك المواطن فيها، مستغلين في ذلك التقنيات الحديثة وتكنولجيا الجيل الرابع والخامس، وحسب الدكتورة ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فإنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتصل بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن الصحافة العالمية تشن حملة ممنهجة ومدفوعة، من خلال التركيز على مصر ونشر تحليلات سلبية ومقالات رأي مغرضة.

وأضافت عبدالمجيد لـ«الوطن»: «الإعلام المدفوع في الخارج يتعامل مع مصر بازدواجية وعدم الموضوعية، لكن الدولة المصرية لديها استراتيجية قوية للتصدي لمثل هذا النوع من الإعلام الذي يبث الشائعات».

«عبدالمجيد»: الدولة ردّت بكفاءة على شائعات أهل الشر

وأوضحت عبدالمجيد أن الدولة المصرية ردت بكفاءة وجدارة وثبات، على الشائعات التي وجّهها لها أهل الشر، الذين حاولوا الإساءة إليها وتشويه صورتها والتشكيك في الإنجازات التي تحقّقت على أرض الواقع، إذ سعى كثير من الصحف ووسائل الإعلام العالمية، لإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتفرقتهم، وهو ما فشلت فيه، حيث اعتمدت الدولة استراتيجية مدروسة وقوية للتصدي للشائعات، ونجحت في هذا النوع من الحروب الضروس المعروفة بـ«حروب الجيل الرابع»، خاصة بعد الإشادات الدولية بالمشروعات القومية، والمبادرات التي وضعت «المواطن» على رأس أهدافها، وجهودها في الأزمات العالمية.