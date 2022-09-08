برلماني: المشروعات القومية فتحت الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، أعطت فرصة للمستثمرين الأجانب، لضخ أموالهم بالأسواق المصرية، التي سادتها حالة من العزوف الأجنبي خلال الفترة الماضية، خاصة عقب أحداث يناير 2011.

عصام يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل

أشاد عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ تنفيذه بمحافظة بورسعيد، قائلا: إن «المشروع يعد نقله تاريخية في خدمات الدولة الصحية المقدمة للمواطنين، ومواصلة تطبيقه، سيقضي على كل المشكلات الصحية التي تواجه المواطنين».

أهمية المشروع القومي للطرق

كما ثمن النائب، دور شبكة الطرق التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المشروع القومي للطرق كان له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.

وأكد «عصام»، أنه مشروع جرى تنفيذه في توقيت ملائم لظروف البلاد، وذلك لدوره في الإمتداد السكاني المصري والتوسع في توزيع نطاق السكن الجغرافي، من خلال خطة استراتيجية تمثلت في الزحف على الصحراء، وإقامة مدن عمرانية جديدة، تتسع لكل المصريين، وتوفر فرص عمل للشباب، وتخلق «حياة كريمة»، خالية من أي ازدحام أو تكدس سكني، بعد أن ارتفعت نسبة الزيادة السكانية في مصر، على مرات متتالية خلال فترة قصيرة.

مشروعات الدولة القومية في حل أزمة الطاقة

وأشاد عضو «النواب» في حديثه عن المشروعات القومية، بمجال الطاقة، الدولة المصرية نجحت خلال فترة وجيزة، في حل أزمة الكهرباء وتوفير المواد البترولية، التي تعد المواد الخام لاقتصاد أي دولة، وذلك بعد أن عانت مصر لسنوات من أزمة نقص وعدم توافر المواد البترولية.