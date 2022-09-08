رئيس حزب المصريين الأحرار: المشروعات القومية ضرورة ملحة لبناء المستقبل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المشروعات القومية التي تجتهد الدولة فيها هي ضرورة ملحة، كان لابد من حدوثها منذ أكثر من 30 عاما، ولكن نظرا للإهمال وسوء البنية التحتية في مصر وعدم وجود رؤية مستقبلية عن وضع مصر خلال تلك السنوات، لم تكن أي من هذه المشروعات تخرج إلى النور، ولولا المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية الآن، لن يكون لنا وجود في المستقبل.

المشروعات القومية ليست رفاهية

وأضاف عصام خليل في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن 2011 هي ناتج ذلك الإهمال وما رأيناه من فوضى في الأعوام التالية أكلت الباقي في مصر، ولكن منذ 2014 ونحن نقوم ببناء دولة جديدة، والمشروعات القومية هي أساس تلك الدولة، فبناء الكباري والطرق، ومحطات توليد الكهرباء، والتوسع في الرقعة الزراعية التي تآكلت نتيجة الإهمال الذي سبق 2011، فكل هذه المشاريع أساسية وليست رفاهية تقوم بها الدولة.

الرحلة لم تكن سهلة أو بسيطة

وأكد على أن الرحلة على مدار السنوات الماضية لم تكن سهلة أو بسيطة في وجود أهل الشر الذين يسعون بكل طاقتهم إلى عرقلة الدولة المصرية، وذلك من خلال التشويه والتشكيك الدائم في كل ما يتم فعله، وأن من يقوم بالاعتراض منهم لا يقدم حلول أو مقترحات أخرى، بل يتكلمون دون دراسات أو حلول تخفف العبء على المواطن.

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