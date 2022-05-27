المباحث تحدد المشتبه به في ارتكاب مذبحة مزرعة أكتوبر.. وضبطه خلال ساعات

تسابق أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الزمن لكشف لغز مقتل ضحايا مذبحة مزرعة الريف الأوربي في الشيخ زايد، ووفق مصادر كشفت تفاصيل جديدة لـ«الوطن» في واقعة مقتل 5 من أسرة واحدة في مزرعة بالشيخ زايد، أفادت المصادر بأنه تم الاشتباه في مستأجر المزرعة، وأنه وراء مقتل الخفير وبناته وأحفاده، وأكدت المصادر أنه جار ملاحقته لضبطه.

أدلة الاتهام تشير إلى أن مستأجر المزرعة هو منفذ الجريمة

واوضحت المصادر أن أدلة الاتهام رجحت أن مستأجر المزرعة هو منفذ الجريمة، وأنه تمكن من الهروب عقب الحادث، وأن فريقا أمنيا يلاحقه تمهيدا للقبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق لينال عقابه وفق القانون.

بداية البلاغ

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغاً من نجل المجني عليه مفاده العثور على 5 جثامين لخفير وأسرته مذبوحين بمزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمناظرة تبين العثور على 5 جثامين لخفير كان يقوم بحراسة المزرعة واثنين من بناته وحفيديه.

النيابة تصرح بالدفن

وبسؤال نجل المجني عليه قرر أنه حضر للاطمئنان على والده عندما تخلف عن العودة إلى القرية كعادته كل خميس وعندما حاول الاتصال به لم يستجب، الأمر الذي دفعة للذهاب للاطمئنان عليه، فوجده و4 من أفراد أسرته جثثا هامدة، وتم تحرير محضر بالوقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت إرسال جثامين المجني عليهم لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.