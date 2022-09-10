محافظ الإسكندرية: مصدات الأمواج ستكون تحت الماء خلال فترة وجيزة

أكد اللوء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصدات الامواج الموجودة على شواطئ الإسكندرية ستنزل تحت الماء خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن العديد من الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط معرضة للغرق.

العالم مسؤول عن الإسكندرية

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الدولة منذ سنوات تقوم بعمل مصدات للأمواج وحواجز لمنع النحر ولتكسير الأمواج العالية، وفقًا لدراسات واختبارات بحسب ما قرره خبراء عالميين، مشددًا على أن العالم أجمع مسؤول مع مصر عن أقدم إسكندرية في العالم، التي تعتبر أقدم من القاهرة بـ1000 عام.

برتوكول جديد من أجل نظافة الإسكندرية

وأكد «الشريف» اهتمام المحافظة بأعمال النظافة، لافتًا إلى أن المحافظة تعاقدت مع شركة تابعة للمقاولين العرب مقابل 36 مليون جنيه لأعمال النظافة، مشددًا على أن ذلك لم يكن كافيًا وأنهم قاموا بعمل برتوكول جديد من أجل نظافة الإسكندرية، وتوصلوا لعقد جديد بدأ من 1 يوليو 2022 يصل فيه مخصصات النظافة لـ67 مليون جنيه شهريًا على أن يصل عدد العمالة لـ5200 بزيادة 100% عن أعداد العمال السابقة، وإمدادهم بأكثر من 500 معدة جديدة.