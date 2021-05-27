بعد قرار فتح الشواطئ.. غرق شاب في بلطيم

لقي شاب مصرعه غرقاً بشاطئ الأمل في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وجرى استخراج الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة، عقب تحرير محضر بالواقعة.

ويعد حادث غرق الشاب «خالد فضل»، 25 سنة، هو أول حالة غرق بشاطئ مصيف بلطيم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح الشواطئ عقب عيد الفطر، بعد شهور من إغلاقها، ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنعاً للتجمعات.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم، بغرق شاب أثناء السباحة بمصيف الأمل، التابع لمجلس مدينة مصيف بلطيم.

وبفحص المحضر، تبين أن الجثة لشاب مقيم بمنطقة الكوبري الأزرق، بنطاق مركز كفر الشيخ، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وشهد مصيف بلطيم عدداً من حالات الغرق قبل قرارات غلق الشواطئ، من بينهم غرق الطالب «نور كلش»، الذي ظل جثمانه عالقاً في البحر لأيام طويلة، ثم جرى استخراج الجثمان ودفنه، بمقابر الأسرة في الرياض، بينما لقى 3 شبان مصرعهم غرقاً، في رحلة الموت من إحدى قرى مركز بيلا، إلى مصيف بلطيم.

وقررت اللجنة العليا لمجابهة أزمة كورونا فتح الشواطئ منذ أيام، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، أولها ضرورة ارتداء المصيفين للكمامات، خلال تواجدهم على الشواطئ، فضلاً عن الحفاظ على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي.