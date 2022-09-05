فصل محطة «زابوريجيا» النووية عن الشبكة الكهربائية بعد تعرضها للقصف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، فصل محطة زابوريجيا النووية عن الشبكة الأوكرانية، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل قبل قليل.

وقالت السلطات إنه تم فصل المحطة عن أوكرانيا بعد إطفاء المفاعل السادس، عقب تعرض المحطة للقصف في أثناء المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

فصل محطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة كهرباء أوكرانيا.

وأعلنت السلطات المحلية المدعومة من روسيا، في وقت سابق اليوم، أنَّ المحطة النووية توقفت عن العمل مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الماضي، وسط قصف مستمر دمر خط كهرباء رئيسيًا وتوغل في عمق مباني المحطة.

استمرار القتال حول المحطة

ويتواصل القتال في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني بقصف المحطة النووية.