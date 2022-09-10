معلومات عن كاميرات المراقبة على الطرق الحديثة.. ضبط المخالفات إلكترونيا

كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن كاميرات المراقبة على الطرق خاصة الحديثة، هدفها رصد أي مخالفات مثل السرعة الزائدة، موضحًا في تصريحات تلفزيونية تفاصيل «الفلاش» الذي يظهر لبعض السائقين على الطرق السريعة، سواء في القاهرة أو التي تربط بين المحافظات.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز ما ذكره "قريطم":

- كاميرات المراقبة تمثل نظام كامل وليس "رادار" فقط، تلتقط السائق وترصد ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول والسرعة الزائدة.

- هذا «السيستم» يعمل بنظام تحليل الصورة.

- الكاميرات المتتالية على الطرق ترصد سرعة السيارة؛ لتحديد من يتباطأ أمام الكاميرا فقط ثم يعاود السير بسرعات مخالفة».

- هذا النظام موجود بالقاهرة الكبرى والمحور والطريق الصحراوي وطريق العلمين.

تحرير المخالفات بشكل إلكتروني

- تحرير المخالفات بشكل إلكتروني عن طريق جهاز.

- مضاعفة الغرامة حال تكرر المخالفة في الرحلة نفسها بشكل إلكتروني.

- إرسال هذه المخالفات إلكترونيًا للنيابة العامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول عند تجديد رخص السير والقيادة وإرسال المخالفات للهاتف بشكل إلكتروني فور حدوثها.

- يمكن التظلم على هذه المخالفات أمام وكيل نيابة المرور واستخراج صورة المخالفة لمراجعتها.

- تحرير الصور بشكل إلكتروني بدون تدخل صابط المرور.