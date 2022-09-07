قانوني: 10 حالات يجوز فيها التصالح الفوري في المرور

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن القانون الحالي للمرور أتاح الصلح في بعض الحالات، وذلك وفقًا للمادة 374، التي نصت على أن يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية: يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والهدايا والأجور والمعاشات، ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وتتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات إذ يجرى دفع 25 جنيهًا بشكل فوري، وتحرير محضر الصلح من جانب ضباط شرطة المرور، وليس أحد آخر، وحدد القانون 10 حالات.

10 حالات يجوز فيها التصالح مع المرور

وأضاف «سيد» أن هناك 10 حالات يجوز فيها التصالح الفورى مع المرور، أولها الوقوف بالسيارة ليلا في الطرق أو الأماكن غير المضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة الأمامية للسيارة أو حتى الأنوار الحمراء الخلفية، وثانيًا هي استعمال أي أنوار عالية أو مبهرة للنظر أو مصابيح كاشفة لأي وجه مخالف للوائح المقرر بشأن الاستعمال.

ركوب أي شخص خارج السيارة

واستكمل «سيد» بأن ثالث حالة هي سماح قائد السيارة لركوب أي شخص بشكل خارجي من السيارة، رابعًا هي حالة قيادة السائق للسيارة في الليل دون استعمال أي من الأنوار الأمامية أو الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

وأشار «سيد» إلى أن الحالة الخامسة هي عدم التزام السائق بالجانب الأيمن المعد للسير بالاتجاهين، وسادسًا هي حالة عدم اتباع السائق لإشارات المرور وتعليمات رجال المرور، وسابعًا هو استعماله لأجهزة التنبيه بشكل مستمر أو بدون داعٍ للتنبيه، أو دون مبرر لاستعمالها حسب أمن المرور، وذلك وفقًا للمادة 12 من اللائحة.

استعمال أجهزة التنبيه

واختتم «سيد» حديثه بأن الحالة الثامنة هي استعمال أي جهاز للتنبيه، في الحالات التي حذرتها المرور لاستعمال وفقًا للمادة 13 من اللائحة، وتاسعًا هي حالة إعطاء السائق إشارات صوتية أو ضوئية بشكل مزعج للمارة أو يقلق راحة الجمهور، وعاشرًا هي مخالفة سيارات النقل والنقل الثقيل لشروط الوزن التي حددتها المرور أو حمولة غير مقرر بها، من حيث عرضها أو ارتفاعها.