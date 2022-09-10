طقس اليوم في البحيرة.. غائم جزئيا ونشاط لحركة الرياح والعظمى 33 مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت في البحيرة حار رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً، على كل أنحاء المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة يشهد تكّون شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً.

حالة الأمواج بشواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 1 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 24، مع تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق الرئيسية، لاسيما الطريقين الزراعي والصحراوي.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المصطافين بمدن ومراكز المحافظ، واتخذت الجهات المعنية عددا من الإجراءات لحمايتهم، حيث وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتوفير عيادات متنقلة علي الشواطئ لتوقيع الكشف الطبي على المصطافين، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة في حال تعرض أحدهم للغرق.