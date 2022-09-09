طقس اليوم في البحيرة.. غائم جزئيا والعظمى تصل لـ 33 درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة في البحيرة، حار رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً، على كافة مدن ومراكز المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم بالبحيرة، سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس غائم جزئيًا ونشاطًا للرياح أحياناً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً.

حالة الأمواج في شواطئ مدينة ادكو

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الأمواج في البحر المتوسط بشواطئ مدينة ادكو في محافظة البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وارتفعت درجات الحرارة بشكل طفيف عن الأيام السابقة حيث سجلت العظمي خلال الأيام الماضية 31 درجة مئوية.

وتشهد شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، إقبالا كبيرًا من المصطافين وسط إجراءات حماية مشددة اتخذتها مديرية الصحة بالبحيرة، حيث جهزت عددًا من العيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المصطافين، وتقديم الإسعافات الأولية في حال تعرض أحدهم للغرق على الشواطئ.