طقس اليوم في محافظة البحيرة.. غائم جزئيا ونشاط للرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس في البحيرة، حار رطبًا نهاراً، مائل للحرارة رطبًا ليلًا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه سيسود اليوم في البحيرة، طقس غائم جزئيًا وشبورة مائية خفيفة صباحًا، ونشاط للرياح أحيانًا، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلًا.

حالة البحر في شاطئ ادكو

ويتوقع خبراء الطقس، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، معتدلة، وسيكون ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وتسجل درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 32 درجة مئوية والصغري 24 درجة مئوية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة الأسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف مدن ومراكز المحافظة، ونصحت الجهات المعنية، سائقي المركبات بتوخي الحذر في أثناء القيادة، لا سيما مع الساعات الأولى من الصباح تجنبًا لوقوع الحوادث، نظرًا لتكون الشبورة المائية الكثيفة.