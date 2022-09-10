خبيرة مناخ بالأمم المتحدة: قمة COP27 ستطرح حلولا للحد من تلوث الهواء

قالت مارتينا أوتو، خبيرة المناخ بالأمم المتحدة، إن قمة المناخ (COP27) المقرر عقدها في مصر نوفمبر المقبل، ستطرق إلى الكثير من الأمور ذات الصلة بقضية تلوث الهواء، وفقا لموقع «موديرن دبلوماسي».

وتستضيف مدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر المقبل قمة المناخ، في وقت بالغ الخطورة في ظل تفاقم تداعيات وتأثيرات التغيرات المناخية، والتي تهدد الكثير من دول العالم.

وقف حرق النفايات في الهواء.. ضرورة قصوى

وأشارت الخبيرة الأممية، إلى أن هناك العديد من الحلول التي يمكن اقتراحها لوقف تلوث الهواء وتطلب إرادة سياسية، مضيفة: على سبيل المثال يجب وقف حرق النفايات في الهواء الطلق، الذي يسمح للميثان بالتسرب، وإدارة النفايات بطريقة مناسبة، وهو أمر جيد أيضًا لأن هناك مكاسب اقتصادية محتملة في هذه العملية.

تصميم مدن تسهل المشي وركوب الدراجات لتقليل الانبعاثات

وتحدثت أوتو، عن تأثير وسائل النقل على التلوث، مؤكدة أنه يمكن تصميم مدن لتقليل الحاجة إلى النقل، وتسهيل المشي وركوب الدراجات بأمان، ما يقلل الحاجة إلى خيارات الوقود الأحفوري، من خلال النظر إلى أنواع الوقود البديلة.

وتابعت: هناك قائمة طويلة من الحلول ملموسة جدًا، وهي في الواقع تعمل على تحسين الطريقة التي نعيش بها في مدننا أيضًا.

كل الهواء الذي نتنفسه تقريبا ملوث

وحذرت منظمة الصحة العالمية، منذ سنوات من أن جميع الهواء الذي نتنفسه ملوث، ويقتل نحو سبعة ملايين شخص كل عام، لافتة إلى أن 90 في المائة من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفي عام 2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يحدد 7 سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للهواء النظيف والسماء الزرقاء، مشددة على الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي العام على جميع المستويات، وتعزيز وتسهيل الإجراءات لتحسين جودة الهواء.