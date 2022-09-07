رائد مؤتمر الأطراف COP26: أثق في نجاح قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ

قال نايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي COP 26، إنه يعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، على نقل رئاسة بريطانيا لقمة المناخ الماضية إلى مصر للمرة الأولى: «أستمتع بالعمل مع الدكتور محيي الدين، وأتعلم منه الكثير».

توبينج: سنبني على ما تم إنجازه خلال القمة الماضية

وأضاف «توبينج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العمل على نقل رئاسة بريطانيا للقمة إلى مصر تتضمن البناء على ما جرى إنجازه خلال القمة الماضية، والتباحث حول الوعود التي اتخذتها عددا من الدول على نفسها من أجل مواجهة كل التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

توبينج: القطاع الخاص يقوم بمبادرات جدية لإنشاء المشروعات التنموية

وأوضح أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه خلال القمة السابقة 26، خاصة وبعد دخول القطاع الخاص في مبادرات جدية وإنشائه عددا من المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة التي تساعد على الحد من ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأشخاص العاملين في اكتشاف وتمويل المشروعات والبرامج الناجحة، لتنفيذها على أرض الواقع.

وأكد أن المباحثات الجارية ما بين الوفد المصري والبريطاني لنقل القمة من جلاسكو إلى شرم الشيخ تضمنت التركيز على كيفية الدعم والتمويل من القطاع الخاص والمؤسسات والحكومات لهذا المؤتمر والمشروعات التنموية الأخرى التي ستقام كنتاج له، كما جرى التباحث حول الظروف الاقتصادية المصرية وعدد من دول العالم، من أجل تفعيل كل تلك القرارات المتخذة في الماضي.

وتابع: «على يقين أنه سيتم تحقيق مشروعات على أرض الواقع ذات تمويل محدود، ثم أكثر فأكثر، والقمة المقبلة ستكون ناجحة، بسبب الاستعداد الحكومي الجيد لها».