رئيس الوزراء في شرم الشيخ اليوم لمتابعة استعدادات المدينة لقمة المناخ

يجري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، و4 من الوزراء، اليوم السبت، زيارة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لمدة يومين، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.

وأُعد برنامج زيارة خاص لرئيس الوزراء، حيث تقرر اليوم تفقد حديقة النباتات، وقاعة المؤتمرات، لتفقد الاستعدادات النهائية لقمة المناخ.

شرم الشيخ تستعد لمؤتمر المناخ

واستطاعت شرم الشيخ، خلال 30 عاما فقط، أن تستضيف أكبر وأهم المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر صانعي السلام فضلا عن مؤتمرات الشباب، وأخيرا قمة المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل.

أول مدينة خضراء في مصر

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافة شرم الشيخ للقمة 27 للمناخ، تحولت إلى خلية نحل حتى تصبح المدينة الخضراء الأولى في مصر قبل انعقاد مؤتمر المناخ بمشاركة 40 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

وأضاف، أن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تطلب إنشاء 27 مشروعا رئيسيا و4 مشروعات صغيرة تتناسب كلها مع المؤتمر باعتبارها صديقة للبيئة، لتكون نموذجا أمام الوفود المشاركة في المؤتمر.

وقال المحافظ، إن نسب تنفيذ المشروعات حاليا تتخطى 90%، وسيجرى افتتاحها نهاية الشهر الجاري، وجميعها ضمن منظومة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء قبل انطلاق القمة.

أبرز المشروعات الخضراء في شرم الشيخ

وتتمثل أبرز المشروعات الخضراء التي يجر تنفيذها في مدينة شرم الشيخ في:

1- إنشاء 4 محطات طاقة شمسية بطاقة 30 ميجا وات.

2- إنشاء 8 محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي.

3- إنشاء محطة خاصة بشحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء.

4- إنشاء 12 نقطة لشحن السيارات بالكهرباء.

5- تخصيص 3000 متر مربع لتخريد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

6- تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي.

7- تركيب أنظمة تتبع وكاميرات بسيارات الأجرة.

8- إنشاء أول حديقة ذكية على مساحة 110 آلاف متر مربع.

9- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي صديق للبيئة بشرم الشيخ.

10- تطوير وتجميل 13 ميدانا وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة.

11- إقامة ممشى سياحي بطول 6 كيلو مترات مزود باستراحات وكافتيريات.

12- حصول فنادق شرم الشيخ على الشهادة البيئية وعددها 101 فندق.

13- توصيل الإنترنت فائق السرعة للفنادق.

14- تطوير منطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ.

15- انشاء أول مركز الرصد الأمني علي مساحة 1500 متر مربع.

16- تطوير بحيرات الأكسدة وإنشاء 7 أحواض بطرق معالجة صديقة للبيئة.

17- إنشاء خزان تكديس المياه برأس نصراني.

18- إقامة محطتين تحلية المياه بطاقة 50 ألف متر مكعب.

19- إنشاء شبكة الطرق بالمدينة وإقامة ميادين وتشجير كل المساحات علي جانبي الطريق.

20- زيادة المساحة الخضراء لتصل إلى 500 متر مربع.

21- تطوير حديقة النباتات التابعة لوزارة البيئة.

22- تطوير مطار شرم الشيخ الدولي وزيادة سعته لتصل إلى 10 ملايين سائح سنويا.