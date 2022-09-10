إصابة شخصين في انقلاب شاحنة مواد بترولية بالغردقة.. ومصدر: كانت فارغة

أصيب، صباح اليوم السبت، شخصان في حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بمنطقة جبل الزيت، بطريق «رأس غارب - الغردقة» لمحافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة السائق ومساعده وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجاري المتابعة.

إصابة سائق ومساعده

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق «الغردقة - رأس غارب» بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة السائق ومساعده وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن القدر أنقذ طريق رأس غارب الغردقة من كارثة، حيث كانت سيارة المواد البترولية فارغة بعدما انتهت من تفريغ حمولتها، وأثناء عودتها حدث الانقلاب، مشيرا إلى أنه يُجرى العمل الآن على تحديد سبب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

في سياق آخر، أشار بيان صادرعن غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا الأحد، وهي منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحي من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية.