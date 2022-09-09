رحلة إلى الغردقة انتهت بإصابة 52 شخصًا بطريق الزعفرانة.. يا فرحة ما تمت

بدأت الرحلة من القاهرة في طريقها إلى أحد المنتجعات السياحية في الغردقة لقضاء أحلى الأوقات على شاطئ البحر، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، تحولت فرحة 52 شخصًا يستقلون أتوبيس رحلات سياحي إلى ذعر وخوف، وبالتحديد في الكيلو 50 طريق الزعفرانة - رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، تمايل الأتوبيس ثم انقلب على قارعة الطريق لتفوح منه رائحة الدماء، ولكن القدر كان رحيمًا في هذه اللحظة ليكتب عمرًا جديدًا لجميع ركاب الأتوبيس، ولكن أصيب 52 جرى نقلهم إلى مستشفيات رأس غارب المركزي والغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 52 شخصًا في حادث بطريق الزعفرانة

تعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بانقلاب أتوبيس رحلات سياحي يقل 52 شخصًا بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وعلى الفور جرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بـ10 سيارات إسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

فريق طبي لمتابعة حادث طريق الزعفرانة

وانتقل الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، رفقة فريق طبي وفرق الانتشار السريع وطاقم التمريض إلى مستشفى رأس غارب المركزي لمتابعة حالات المصابين التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة، وجرى نقل 6 حالات منهم إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة إصابتهم، وتلقى المصابون الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وخرجوا ما عدا 7 حالات لا تزال تخضع للعلاج تحت الملاحظة لحين تمام الشفاء.

إعادة سير حركة السيارات

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر لموقع الحادث وجرى إزالة آثار الحادث من الطريق بالتنسيق مع أجهزة مجلس مدينة رأس غارب والونش الخاص بإحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وجرى إعادة تسيير حركة المرور أمام السيارات في طريق الزعفرانة - رأس غارب باتجاه (القاهرة / الغردقة).