وصول أسرة شيماء جمال لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، أسرة المذيعة شيماء جمال التي قُتلت على يد زوجها بالاشتراك مع صديقه، ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد تهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وظهرت أسرة المذيعة شيماء جمال تتشح بالملابس السوداء، حاملين بين أيديهم «بانرات» بصورة المجني عليها، مطالبين بالقصاص من المتهمين بعدما أحالتهما المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وبعد انتهاء الجلسة الماضية، وسماع أسرة المجني عليها أُحيلت أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتوجّهت أسرتها إلى المقابر لإخبارها بأخذ حقها من المتهمين بقتلها.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقتٍ سابقٍ بإحالة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهما، ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تهديد المجني عليها لزوجها بإفشاء أسراره

وجاء في أوراق القضية، «أضمر المتهم الأول زوج المجني عليها في نفسه التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على مبالغ مالي مقابل السكوت، فعرض على صديقه المتهم الثاني قتلها مقابل مبلغ مالي، وأعدّا عدتهما وبيتا النية وأزهقا روحها، ودفناها داخل مزرعة بعد قتلها لإخفاء معالم جريمتهما».