في أربع جلسات.. المتهم بقتل شيماء جمال وصديقه أمام المفتي

أربع جلسات مرت على محاكمة المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال وصديقه الذي اشترك معه في إنهاء حياتها ودفنها داخل مزرعة بمركز البدرشين، وقضت المحكمة، منذ قليل، بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين، وحددت جلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم.

الزوج اشترك مع صديقه في قتل المجني عليها

بدأت الواقعة في يونيو 2022 عندما تغيبت المذيعة الشابة شيماء جمال عن الأنظار بعدما خرجت مع زوجها المتهم إلى مزرعة بمركز البدرشين، وأنهى حياتها مع صديقه مالك شركة مقاولات ودفناها داخل المزرعة.

الجلسة الأولى.. تأجيل للإطلاع والمستندات

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم بقتل شيماء جمال يوم 20 يوليو، حيث قررت محكمة جنوب الجيزة تأجيل أولى الجلسات لـ13 أغسطس المقبل، وذلك للإطلاع وتقديم المستندات، فيما تقدم المحامي عمر جلال هريدي بالدفاع عن المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال.

الجلسة الثانية.. طلب عرض على الطب النفسي

بدأت ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل شيماء جمال وتغيبت أسرة زوج المجني عليها عن حضور الجلسة للمرة الثانية مع تواجد أسرة الضحية، وأجلت هيئة المحكمة الجلسة لـ15 أغسطس الجاري، بعدما استمعت لطلبات دفاع المتهم، والذي طلب عرض موكله على الطب النفسي للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

جلسة المحاكمة الثالثة.. قبل الأخيرة

بدأت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال عقب إعلان المحامي عمر هريدي انسحابه عن الدفاع عن موكله لتعرض الضحية للظلم على حسب قوله، وأجلت هيئة المحكمة الجلسة لليوم، وذلك لسماع مرافعة المتهم الثاني.

الجلسة الأخيرة وإيصال المتهمين للمفتي

قضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمين بقتل المذيعة الشابة شيماء جمال لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما عن تهمة القتل العمد المنسوبة لهما.