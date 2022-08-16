والدة شيماء جمال تزور قبرها بعد إحالة المتهمين للمفتي: «حقك رجع يا بنتي»

توجهت ماجدة الحشاش، والدة شيماء جمال، إلى مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة، لزيارة قبر ابنتها، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب الجيزة بإحالة أوراق المتهمين في مقتل شيماء جمال إلى فضيلة المفتي عن التهمة المنسوبة له؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وخلال زيارة والدة شيماء جمال برفقتها أفراد أسرتها، لم تفارق الدموع عينيها ممسكة مصحفا، قائلة: «أنا جبت حق بنتي النهاردة، الاتنين قتلوا بنتي بدم بارد، والحمد لله أخدنا حق شيماء جمال»، موجهة الشكر للقضاء المصري عن الحكم الذي صدر اليوم.

العزاء خلال الأيام المقبلة

وأضافت أن تلقي عزاء ابنتها، من المنتظر أن يكون في الأيام القادمة، وسوف يعلن عنه في الأيام المقبلة.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، أجلت الجلسة الماضية التي عقدت أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم الثاني في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد.

وشهدت جلسة أمس مشادة كلامية بين والدة المجني عليها شيماء جمال والمتهمين أثناء نظر القضية، بعد رؤيتها كبير الأطباء الشرعيين وكبير الأطباء النفسيين، ما استدعى رئيس المحكمة إلى الأمر بحجزها لحين الانتهاء من الجلسة، داخل غرفة في المحكمة بسبب انفعالها على المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة، أمس الإثنين، إلى دفاع المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد تلقيه تهديدات من قبل المجني عليها بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وعليه استأجر مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واستدرج شيماء جمال إليها، ونفذ المخطط الذي كان قد وضعه مع شريكه المتهم الثاني حسين الغرابلي.