حبس عامل لاتهامه بمحاولة تهريب 100 كبسولة عقار مخدر بمطار سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لمحاولته تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر، وتم تحويله إلى مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عامل

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لأمن المواني، يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط المدعو «حسن. ا. ح»، 35 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر.

العامل يعترف بحيازة العقار المخدر

وأشار الإخطار إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول العامل من المملكة العربية السعودية، ووصوله مطار سوهاج، ضُبط بحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر، مُخبأة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.