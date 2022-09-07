مصرع عامل بناء سقط من أعلى الوحدة الصحية بقرية «أولاد عليو» في سوهاج

لقي عامل بناء في منتصف العقد الرابع من العمر، مصرعه إثر سقوطه من أعلى الوحدة الصحية بقرية أولاد عليو، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى باديس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

مصرع عامل بناء سقط من أعلى مبنى بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، جنوب سوهاج بسقوط أحد الأشخاص من أعلى مبنى في ناحية قرية أولاد عليو دائرة المركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

العامل اختل توازنه وسقط أرضًا

بالانتقال إلى محل الحادث، تبين أنه أثناء قيام «كرم. س. ا» 39 عامًا، عامل بناء، يقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بالعمل في إنشاء واجهة إحدى المباني بقرية أولاد عليو، تحت الإنشاء، اختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.