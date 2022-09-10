6 قوافل طبية تجوب المحافظات ضمن حياة كريمة.. اعرف الأماكن والتخصصات المتاحة

من أجل تحقيق الدعم والتطوير للريف المصري، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم وساق بالتعاون مع الجهات الحكومية على الارتقاء بالعديد من القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، إلى جانب توفيرها في المناطق المحرومة، كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الترفيهية فضلا عن العمل على تحسين البنية التحتية للقرى والمحافظات المختلفة التابعة للمبادرة.

قوافل حياة كريمة في المحافظات

وتطلق اليوم، السبت، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 6 قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في المحافظات والقرى المختلفة، المحرومة من الخدمة الصحية، فتوفر لهم القوافل خدمة الكشف والعلاج بالمجان، وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، أن قوافل حياة كريمة الطبية تتواجد في المناطق التالية:

- قرية البندرة مركز السنطة محافظة الغربية.

- قرية الحارة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة.

- وادي مكتب - وادي النديه مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء.

- قرية الروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

- قرية بغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

- قرية الركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

التخصصات الطبية

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية التي تطلقها مبادرة «حياة كريمة» اليوم في المحافظات في تقديم خدمتها الطبية للأهالي حتى غدا الأحد، وتضم القوافل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بحيث تضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين، إذ تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتمّ تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان.