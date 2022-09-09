«متحدث الزراعة»: «حياة كريمة» من أهم المبادرات في تاريخ البشرية.. «فيديو»

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية في الفترة الأخيرة أحدثت طفرات متتالية للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن نظرة الدولة للقطاع الزراعي اختلفت بشكل كبير، حيث كانت النظرة فيما مضى اقتصادية.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة DMC: «النظرة الاقتصادية للقطاع نظرة مؤثرة وشاهدنا في العام الماضي نتائج اقتصادية كبيرة للقطاع مثل مساهمته بـ 20% أو أقل قليلا من جملة الصادرات السلعية في مصر أو 15% من الدخل القومي».

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن نظرة الدولة اختلفت، بسبب المنظور المجتمعي لقطاع الزراعة، حيث يؤثر في نصف الشعب المصري، والدولة أولته أهمية كبرى، لكي يشعر المواطن في الريف المصري بجهود الدولة وما يحدث من عمليات تنمية.

أهمية مبادرة حياة كريمة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات في التاريخ على مستوى العالم، موضحًا: «لم نرَ مبادرة تطبق كل هذه المشروعات في هذا الحيز من الجغرافي، ولا هذا العدد الكبير المستهدف من المواطنين، أو حتى حجم التمويل، حيث تتجاوز القيمة التمويلية للمشروعات 700 مليار جنيه».

تغيير وجه الحياة في الريف

وواصل: «بالإضافة إلى التنوع في البيئة الجغرافية، حيث تدخل كل محافظات مصر ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وتم تدشين 23 مجمعًا زراعيًا هدفها تقديم خدمة متكاملة للفلاح والمزارع المصري وهو ما يغير وجه الحياة في الريف المصري ويجعله متطورًا بنفس درجة تطور المدن».