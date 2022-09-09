بناء 13 عمارة سكنية بديلة للآيلة للسقوط في جنوب سيناء ضمن «حياة كريمة»

بدأت محافظة شمال سيناء في تنفيذ مخطط بناء 10 عمارات جديدة بحي الضاحية بوسط العريش، وعمارة واحدة بالمساعيد غرب المدينة، وعمارتين بالحي الإداري بمدينة بئر العبد.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل في مكتبه بالديوان العام، لجنة هندسية عالية المستوى من الخبرات من نقابة المهندسين بشمال سيناء، ونخبة من أساتذة الجامعات، والتي سبق تكليفها بمعاينة العمارات السكنية الآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء المديريات والأقسام والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء.

وأوضحت اللجنة خلال تقديم التقارير للمحافظ أن هناك عيوب بناء في العمارات المشار لها، وذلك لعدم وجود عازل على أسقف العمارات، سواء في العريش أو بئر العبد وتآكل الحديد وتطاير الأسمنت بشكل واضح مع وجود عيوب خارجية واضحة في عملية البناء.

إزالة العمارات خوفًا على حياة المواطنين

وذكر البيان أنه استنادًا إلى تقرير اللجنة الهندسية تم وضع التقرير النهائي بضرورة إزالة العمارات المشار لها، وغير المطابقة للمواصفات وحفاظًا على سلامة المواطنين، تقرر إزالة تلك العمارات بإجماع اللجنة ورئاسة المحافظة وجهاز التعمير وتم البدء الفعلي في عملية البناء والتجهيز.

من جانبه أوضح اللواء أسامة أحمد العفش، رئيس مجلس ومدينة العريش، أنه تم البدء في عملية إحلال وتجديد العمارات السكنية الآيلة للسقوط بحي الضاحية في العريش، بعد إعادة بناء 52 عمارة سكنية بحي المساعيد غرب المدينة، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية بتطوير العمارات.

العمارات كاملة المرافق

أوضح «العفش» أن عدد العمارات المشار لها 10 عمارات بحي الضاحية وعمارة واحدة بحي المساعيد، و2 عمارة بحي الإداري بمدينة بئر العبد.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد في تصريحات سابقة أن العمارات التي يتم بناؤها، هي عمارات كاملة المرافق من كهرباء ومياه وخطوط الصرف الصحي والهاتف الأرضي والغاز في حال أن يتقدم صاحبها بطلب تقسيط للغاز من شركة التوزيع نفسها.

وأضاف المحافظ أن العمارات يتم تشييدها على أحدث مستوى راقٍ، كاملة للخدمات، بحياة كريمة كاملة تطبيقا لسياسة الدولة في منع العشوائيات وتطوير المباني.