أول مستشفى أخضر صديق للبيئة في شرم الشيخ.. مصر تستعد لقمة المناخ

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، الحدث الأهم عالميا خلال عام 2022، ومن أول الاستعدادت التي جرت لاستضافة المؤتمرهو تجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن مستشفى شرم الشيخ الدولي هي نموذج لأول مستشفى أخضر في مصر صديق للبيئة في مصر وأفريقيا، وجرى تسجيلها كأول عضو مصري بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية.

دور المستشفيات الخضراء

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، في تصريحات صحفية له، أن المستشفيات الخضراء هي ركيزة أساسية مهمة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مؤكدا أن دور المستشفيات الخضراء ليس فقط تقديم الخدمة الطبية للمواطن، ولكن تحقيق نفع يكون للمجتمع ككل.

حصول مستشفى شرم الشيخ على الاعتماد لعرض تجربته

وأضاف "السبكي"، أن مستشفي شرم الشيخ الدولي حصلت على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك تمهيدًا لعرض تجربتها في مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه قريبًا، والمقرر أن تستضيفه مصر من 6 لـ18 نوفمبر المقبل.

يذكر أنه في إطار اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ كأول مستشفي خضراء صديقة للبيئة، تم اتخاذ عدد من القرارات منها استبدال المحرقة داخل المستشفى بوحدة فرم وتعقيم حفاظًا على البيئة من الانبعاثات الضارة الصادرة عن المحرقة.

تركيب وحدة قياس جودة الهواء بمبنى النفايات

كما جرى تركيب وحدة قياس جودة الهواء بمبنى النفايات لقياس الانبعاثات العالقة والمستنشقة، وهي الأولى من نوعها فى مستشفيات الرعاية الصحية بمصر لضمان سلامة بيئة العمل، كذلك تركيب جهاز سحب عينات الهواء لقياس الأتربة العالقة والمستنشقة بالتعاون مع إدارة الرصد البيئي بوزارة الصحة، وتوقيع مذكرة تفاهم لنقل أصول مستشفى شرم الشيخ ورأس سدر و13 وحدة للرعاية الصحية وإعلان تطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

تقع مستشفي شرم الشيخ الدولى على مساحة قدرها 12 ألف متر، وتعتبر من مستشفيات السياحة العلاجية فى مصر، وتقع في حي النور بمحافظة جنوب سيناء، وتقدم كافة التخصصات الطبية والعلاجية.