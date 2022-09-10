إصابة 6 من أسرة واحدة في حريق اندلع بمنزل بالمحلة.. بينهم 3 أطفال

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، بحروق في حريق نشب داخل منزل بقرية بشبيش، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك أثناء إعداد وجبة الطعام، حيث حدث تسرب غاز من البوتاجاز، ما أسفر عن اشتعال النيران في المنزل.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق في منزل بقرية بشبيش، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، أن الحريق أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وهم الأب «محمد . س»، وزوجته «منال . ح»، وأطفالهما «ريتاج» و«جودي» و«ريتال»، إلى جانب شقيق الزوجة «محمد.ح»، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، فيما تم تحويل الأم وأطفالها الثلاثة إلى مركز حروق زفتى بسبب خطورة حالتهم الصحية.

أسباب الحريق

وكشفت التحريات، أن النيران اندلعت من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، وعدم وجود شبهة جنائية في الحريق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الحريق من عدمه.