السيطرة على حريق منزل في العاشر من رمضان بسبب تسرب غاز

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق في الطابق الأرضي بشقة سكنية داخل إحدى عمارات العاشر من رمضان، بسبب تسرب غاز البوتاجاز، فيما لم يتم حدوث خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، في السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء، ولم يسفر الحريق على أي خسائر بشرية أو مصابين.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اشتعال حريق في أحد العقارات بشقة سكنية داخله في الطابق الأرضي، في الحي العاشر بالمدينة، تم الدفع بسيارتين إسعاف إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة عليه.

تسرب الغاز سبب الحريق

وأكد رجال الأمن بعد الفحص أن النيران اشتعلت في المسكن بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وقد تم السيطرة على النيران وإخمادها من قبل رجال المطافئ، إذ تم الدفع بسيارتين إطفاء، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.