التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق منزلها إثر تسرب غاز ببنها

صرحت جهات التحقيق في مركز بنها بمحافظة القليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب في مسكنها بسبب تسريب الغاز، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في الواقعة، فيما شيعت أسرتها جثمانها لمثواه الأخير.

مصرع ربة منزل في حريق ببنها

وكانت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مدينة بنها بمحافظة القليوبية لقيت مصرعها إثر إصابتها بحروق بالغة نتيجة تسريب غاز بمسكنها واشتعال النيران بها، حيث جرى نقلها إلى مستشفى شبين الكوم وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

نشوب حريق في منزل ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة بنها، يفيد بنشوب حريق في منزل إثر تسريب غاز به.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ربة منزل بحروق تصل لنسبة 90%، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم وحجزها حتى توفيت، وتم تشييع الجثمان بحضور أهليتها وأهالي القرية بمقابر الأسرة.