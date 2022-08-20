إصابة شخصين في حريق نتيجة تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز بقنا

أصيب شخصان نتيجة حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة حي المصالح في مدينة قنا، مساء اليوم السبت، وتبين أن الحريق نتيجة تسرب غاز من إحدى اسطوانات البوتاجاز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إشارة للإسعاف بإصابة شخصين في حريق بقنا

تلقى مرفق إسعاف قنا إشارة تفيد بإصابة شخصين، نتيجة خروج لهب محدود من اسطوانة بوتاجاز «أنبوبة»، في إحدى الوحدات السكنية بنطاق حي المصالح في مدينة قنا، وتم نقل المصابين، وهما ربة منزل وشخص آخر، إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المصابين هما «سهير تاج الدين عبدالرحمن»، 33 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالقدم اليسرى، و«وليد البس رمضان»، 33 سنة، مصاباً بحروق من درجة الأولى باليد اليسرى.

نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي

على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، حيث يضم المستشفى وحدة مصغرة لعلاج الحروق، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي الوحدة السكنية المجاورة، وتكثف الأجهزة الأمنية في مدينة قنا، من جهودها لمعرفة الأسباب وراء نشوب الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.