تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتنمر على شاب من ذوي الهمم في الشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتنمر على شاب من ذوي الهمم عن طريق تصويره بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

3 أشخاص يتنمرون على شاب من ذوي الهمم

كان مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح، تلقى إخطارا من الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح، يفيد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة المركز وبصحبتها شقيقها من ذوي الهمم، تتهم فيه 3 أشخاص بالتنمر على شقيقها والسخرية منه.

وبالفحص تبين قيام 3 أشخاص بتصوير شاب من ذوي الهمم في منيا القمح في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التنمر والسخرية منه، وألقت الشرطة القبض على المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

ومن جانبه، قال مجدي الغمري المحامي بالاستئناف، أنه من المتوقع ان يعاقب هؤلاء المتنمرين بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقا للقانون 189 لسنة 2020، وهو القانون الذي أضاف بعض التعديلات على قانون العقوبات بشأن استحداث عقوبة لجريمة التنمر.