مصاريف المدارس الحكومية 2022/2023.. ومواعيد سداد الأقساط

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم ومصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الدراسة الثانوية، بالإضافة إلى تحديد الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم بنوعيه الفني والعام.

مصاريف المدارس الحكومية 2022/2023

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مصاريف المدارس الحكومية 2022/2023، 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي، 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

وأضاف «حجازي»، أن مصاريف المدراس الحكومية للصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام تصل لـ 505 جنيهات، 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات)، 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

كيفية تقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2022/ 2023

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة، يمكنهم تقسيط مصاريف المدارس الحكومية على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023).

ولفت الوزير، إلى أن تسديد أقساط مصاريف المدارس الحكومية، يتم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

فئات معافاة من تسديد مصاريف المدارس

ووفق التربية والتعليم، هناك فئات معافاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، ومن بينها الآتي:

- إعفاء الطلاب يتامى الأب.

- إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- إعفاء الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- إعفاء أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- إعفاء طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- إعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والصديقة للفتيات، والصديقة للأطفال، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- إعفاء أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.