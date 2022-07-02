مصاريف المدارس الحكومية 2023.. لجميع الصفوف وطرق الدفع أون لاين

مصاريف المدارس الحكومية 2023، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من أولياء الأمور، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، لجميع الصفوف الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم الابتدائية، حتى الإعدادية، ونهائيًا الدراسة الثانوية، بالإضافة إلى طرق الدفع وآخر موعد للسداد.

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشرها للقراء على مدار اليوم، في مجال أخبار التعليم، نقدم مصاريف المدارس الحكومية 2023، وجميع الصفوف الدراسية وطرق الدفع وآخر موعد لدفعه، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السطور التالية:

مصاريف المدارس الحكومية 2023

وكانت قناة مدرستنا التابعة لوزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عبر برنامج جروب الماميز عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد 2022 / 2023 جاءت كالآتي:

مصاريف المرحلة الابتدائية والاعدادية

وكانت المصروفات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كالتالي:

من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي جاءت المصروفات 305 جنيهات.

من الصف الخامس الابتدائي إلى الثالث الإعدادي فقد وصلت المصروفات 205 جنيهات.

مصاريف الثانوية العامة 2023

بينما جاءت مصروفات السنوات الدراسية للمرحلة الثانوية العامة كالآتي:

الصف الأول الثانوي كانت المصروفات الدراسية 520 جنيها.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

مصاريف الثانوي الفني 2023

الصف الأول الثانوي الفني صنايع، تجاري، زراعي وفندقي بأنواعه نحو 220 جنيها.

من الصف الثاني وحتى نهاية صفوف الثانوي الفني بأنواعه نحو 205 جنيهات.

خطوات دفع المصروفات المدرسية 2023

وجاءت خطوات دفع المصروفات الدراسية كالآتي:

التوجه بالرقم القومي لمكتب البريد.

دفع قيمة المصروفات حسب السنة الدراسية

وهناك طرق أخرى لدفع المصروفات منها

التوجه الى أحد منافذ فوري، أو منافذ التحصيل التابعة لشركة أي فاينانس مثل «وقتي، ايجي.باي، سداد، طلقة، ضامن، أمان، مصاري، بيى، ممكن، موجه، أموال، خالص موبايل»