طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 والفئات المعفاة

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2022/2023، من أكثر الكلمات بحثاً من جانب أولياء الأمور على مؤشر البحث جوجل لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية، والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية ودفع رسوم الاشتراكات.

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 119 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات

- حددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وفق بيانات الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان الوزارة، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي وهي كالتالي:

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- مقدمو البحوث الاجتماعيى المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الشؤون الاجتماعية مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية (أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتيجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين».