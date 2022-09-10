وزير المالية: الانتهاء من صياغة المطالب الأفريقية الخاصة بتمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من صياغة مطالب القارة الأفريقية الخاصة بمسار تمويل العمل المناخي، موضحا في كلمته خلال الجلسة الختامية لـ«منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن «القارة الأفريقية تتحمل أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي، رغم عدم مسئوليتنا إلا عما يقل عن 3% من انبعاثات الكربون العالمية».

وأضاف «نستهدف ضمان استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، ما يحتاج إلى موارد تمويل كبيرة، حيث تنفق البلدان الأفريقية ما يتراوح بين 3 و9% من الناتج المحلي الإجمالي على التكيف مع تغيرات المناخ، فضلًا عن الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب في أوروبا».

معيط: سننقل صوت أفريقيا في يوم التمويل

وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في زيادة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، موضحا «سنذهب إلى واشنطن ثم شرم الشيخ، وفي أيدينا رسالة واضحة المعالم، وموحدة المطالب، كما ورد في البيان الختامي، وسأحرص شخصيًا على ضمان نقل رسالة أفريقيا وصوتها في يوم التمويل، من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة».

واعتبر معيط «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في العاصمة الإدارية الجديدة، خطوة تمهيدية لقمة المناخ، لافتا إلى تناول العديد من الموضوعات المحورية، التي أسهمت بشكل فعَّال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمال القارة خلال الفترة المقبلة، بهدف تبنيها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر أن تنعقد في واشنطن خلال أكتوبر المقبل، ثم فعاليات «يوم التمويل»، المقرر ان تنظمه وزارة المالية المصرية في 9 نوفمبر المقبل، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

مناقشة آليات معالجة تكلفة التمويل في الدول النامية

وعقد معيط عددا من الاجتماعات على هامش «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في قضايا المناخ، وبحث فرص الاستثمار الأخضر في القارة الأفريقية، وسبل خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة، من خلال استعراض الرؤى والأفكار التي سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل».

وفي لقائه مع بيكا مورن، نائب وزير مالية فنلندا، ناقش معيط، ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل»، والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، المقرر مناقشتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل، وآليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.