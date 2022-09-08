وزير المالية: سددنا قرض صندوق المعاشات بقيمة 380 مليار جنيه

قال محمد معيط وزير المالية، إنّ إجمالي ما حولته الحكومة لصندوق المعاشات، بلغ 710.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات، لافتًا إلى استمرار العمل بتلك المنظومة لمدة 50 عامًَا، موضحًا أن المنظومة بدأت بـ160 مليار و170 مليار و180 مليار جنيه، لتصل هذا العام إلى 190 مليار جنيه.

سداد 380 مليار جنيه

أضاف «معيط»، في كلمته خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنه جرى سداد الجزء المقترض بالكامل من صندوق المعاشات، المقدر بـ380 مليار جنيه، لافتًا إلى جهود الدولة في سد الفجوة بين الإيرادات المحصلة والعوائد الأخرى، وبين الالتزامات، مشيرًا إلى أنه يجر استخدام الدين لتضليل الرأي العام.

«معيط» الدين كان يمثل 99% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000/2001

أوضح وزير المالية، أن الوزارة أجرت دراسة أسفرت عن أن إيرادات مصر عام 2000/2001، كانت 76 مليار جنيه، ووصل حجم النفقات إلى 104 مليارات جنيه، وكان العجز بالموازنة يقدر بحوالي 29 مليار جنيه، لافتًا إلى أن موازنة الدولة في هذا الوقت، لم يكن لديها القدرة على تغطية المرتبات والمعاشات، وهو ما دفع الدولة للإقتراض.

وتابع: «هو استلف 12 مليار جنيه لتغطية الأجور والمعاشات، واستلف بعد كده 17 مليار جنيه، لتسديد خدمة الدين»، كاشفًا أن الدين في عام 2000/2001 بلغ 355 مليار جنيه، والناتج المحلي لمصر بلغ حينها 358 مليار، أي أن الدين كان يمثل 99% من الناتج المحلي الإجمالي.