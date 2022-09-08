وزير المالية: الدين العام الآن بمنطقة آمنة رغم ظروف كورونا والتضخم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 أثرت على زيادة الدين وتصاعده، نتيجة أن إيرادات الدولة غير الكافية لتغطية المعاشات والأجور والاستثمارات، لافتًا إلى أن الدين تصاعد من 80% إلى 103% من الناتج المحلي في 30 يونيو 2016.

وأضاف "معيط" خلال كلمته في فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أن الحكومة عملت على النزول بالدين بصورة تدريجية من خلال برنامج تخفيض الدين، لافتًا إلى النجاح الذي حققته الحكومة في هذا الملف، وهو ما أدى إلى وصول الدين العام بمصر عام 2020 إلى 80.5.

جائحة كورونا عطلت النزول بالدين إلى 70%

وأشار إلى أنه كان من المستهدف الاستمرار في هذه الخطة للنزول بالدين إلى 70%، وهو أمر لم يتحقق في تاريخ مصر من قبل، إلا أن جائحة كورونا نتج عنها تخفيض الإيرادات وزيادة المصروفات، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويلات.

وأشار وزير المالية، إلى جهود الدولة في أثناء جائحة كورونا في الاعتماد على نفسها في تمويل المشروعات، مشيدًا بالقرار الاستراتيجي الذي أتخذته مصر في هذا التوقيت وهو عدم الإغلاق كما حدث بدول عديدة بالعالم، تجنبًا لزيادة البطالة.

دين مصر الآن في منطقة آمنة

ولفت "معيط" إلى أن كورونا أدت إلى زيادة الدين العام من 80.5% إلى 85.6%، وصولًا إلى 87.2%، موضحًا أن دين مصر الآن في منطقة آمنة، على الرغم من ظروف كورونا والتضخم الذي يعاني منه العالم وظروف الحرب واستهداف انخفاضه عن ذلك.

وأوضح وزير المالية، أن انخفاض الدين الذي تستهدفه الدولة يصاحبه قيام الدولة بالتنمية التي لمسها الشعب بكل مكان، في المياه والصرف والكهرباء والطرق والسكن الإجتماعي، إضافة إلى تحقيق العدالة التي تتضمن إعادة توزيع دخل الدولة بين القطاعات كافة، منوهًا عن أن التنمية أصبحت موجودة بالصعيد وشمال القاهرة .