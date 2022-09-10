«التنمية المحلية»: مبيعات «سند الخير» تتجاوز 95 مليون جنيه في 12 محافظة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي حققت مبيعات تقدر بـ95 مليون جنيه، موضحَا أن المبادرة مستمرة في زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة دعم المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

تخصيص 73 سيارة تحمل كل أنواع السلع الغذائية

وقال آمنة إن المبادرة غطت 12 محافظة في الأسبوع الـ21 لها، عبر 73 سيارة تحمل كل أنواع السلع الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 25%، لافتا إلى انطلاق 50 سيارة في مناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية، بواقع 10 سيارات لكل محافظة.

وأضاف أن المحافظة وجهت 5 سيارات إلى محافظات أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات في كل من قنا والمنيا، و 3 سيارات في أسوان، وسيارة واحدة في كل من الأقصر والغربية.

5 ملايين جنيه موزعة مبيعات أسبوع مبادرة «سند الخير»،

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن حركة البيع في المحافظات الـ 12 خلال الأسبوع الـ21 من المبادرة تجاوزت 5 ملايين جنيه، موزعة على السلع الغذائية المختلفة، موضحا ان اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة كانت الأكثر إقبالًا من المواطنين، وحققت مبيعات تقدر بـ3,5 مليون جنيه، بينما حققت مبيعات البقالة والمصنعات الغذائية 1,3 مليون جنيه.

وأوضح اللواء آمنة، أن نجاح «سند الخير» في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرارها حتى نهاية العام الحالي، للتخفيف عن كاهل المواطن، وفق استراتيجية «مصر 2030».

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستكمل المبادرة في باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع المقبلة، لتغطية أكبر قدر من الأحياء و القرى الأكثر احتياجًا، خاصة في المواسم التى يزيد فيها الإقبال من المواطنين، مثل فترات الأعياد وبدء الدراسة .