«التنمية المحلية»: تخفيض 25% على السلع الغذائية في «سند الخير»

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «سند الخير» يقوم بها مجموعة من الشباب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الشباب هم من منظمات المجتمع المدني وشباب التجار.

المرحلة الأولى تشمل 17 محافظة

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه مع نهاية شهر مارس بدأت المبادرة في الانتشار، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 17 محافظة.

تقديم الخدمة بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تستهدف تقديم الخدمة بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والدلتا وغيرها من المحافظات، من خلال سيارات مجهزة ومزودة بكل السلع، منوهًا عن أن أسعار السلع المقدمة من خلال المبادرة هي أسعار تنافسية تقل عن الأسعار الموجودة بالأسواق من 20% إلى 22%، وقد تصل إلى 25%.

توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ولفت قاسم إلى أن السلع المقدمة من مبادرة«سند الخير»، تتضمن لحوم ودواجن وبقوليات وأسماك وزيوت وأرز ومكرونة وكل السلع الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى استهداف زيادة المعروض لتخفيف الحمل عن كاهل المواطن الناتج عن ارتفاع الأسعار.

مبيعات تتجاوز 75 مليون جنيه

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة حققت حجم مبيعات يتجاوز 75 مليون جنيه، لافتًا إلى توصيل السلع الغذائية من المصناع بصورة مباشرة للمواطن لقرى أسوان وأسيوط والفيوم وغيرها من المحافظات.