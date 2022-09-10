محمد عبد الرحمن: فيلم «الدعوة عامة» سبب خسارة وزني مؤخرا

لاحظ الجمهور في الفترة الأخيرة تعرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا لخسارة ملحوظة في وزنه، ما دفع الجميع للتساؤل عن سر ذلك، وما إذا كان بالفعل متعمدا أم لا.

فيلم «الدعوة عامة»

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان محمد عبد الرحمن السبب وراء خسارته للوزن، موضحا أنه بالفعل كان يريد إنقاص وزنه مؤخرا من أجل شخصيته التي أداها في فيلمه الأخير «الدعوة عامة».

مشي وتقليل وجبات

وقال محمد عبد الرحمن توتا، إنه كان يريد أن يظهر بشكل جديد ومختلف عن المعتاد الذي تعود عليه الجمهور، ومن أجل ذلك كان يمارس رياضة المشي يوميا للمساعدة في إنقاص وزنه، إضافة إلى تقليل كميات الطعام التي يتناولها.

يُذكر أن فيلم «الدعوة عامة» يُعرض الآن في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج وائل فرج.