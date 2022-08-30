«الدعوة عامة» لـ محمد عبد الرحمن يتذيل قائمة الإيرادات.. حقق 36 ألف جنيه

تذيل فيلم «الدعوة عامة»، لـ محمد عبد الرحمن «توتة»، قائمة الإيرادات، أمس الاثنين، إذ جاء في المركز السادس والأخير، رغم طرحه بالسينمات، قبل نحو أسبوعين.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن إيرادات فيلم الدعوة عامة، لـ محمد عبد الرحمن، موضحًا أنه حقق 36 ألف جنيه فقط في شباك التذاكر، لافتًا إلى أنه جاء في المركز الأخير بعد أفلام «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم الدعوة عامة

تدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار من الكوميديا حول شاب يدعى «معتز»، وهو شاب «مستهتر» وتدعي والدته عليه دعوة تصيبه هو وكل من معه، بحسب ما ظهر في البرومو الذي طرح عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

فيلم الدعوة عامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن توتا وأسماء أبو اليزيد ودينا وسوسن بدر، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

محمد عبد الرحمن يروي تجربته مع عملية القلب المفتوح مع منى الشاذلي

وفي سياق آخر، يظهر الفنان محمد عبد الرحمن، خلال حلقة الخميس المُقبل، من برنامج معكم، للإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن تجربته السينمائية الجديد، وكواليس التصوير، وأبرز المواقف التي جمعته بطاقم العمل والمُمثلين.

كما يتحدث عن أزمته الصحية مؤخرًا، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، وكيف أن التدخين كاد يودي بحياته، والشائعات التي طالته خلال تلك الفترة، كما يتحدث عن الجانب الكوميدي والطريف في تلك الأزمة الصعبة، والموقف الكوميدي الذي حدث معه قبل دخوله غرفة العمليات، بسبب أحد المرضى الموجودين.