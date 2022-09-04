محمد عبد الرحمن يكشف كواليس «الدعوة عامة»: «الأكل عند توتا»

قال الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، إن تعاونه مع أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، في فيلم «الدعوة عامة»، الذي يعرض حاليًا بالسينما، من أسعد الأمور التي مرّت عليه، خصوصًا أنه كان هناك تعاونًا وحماسًا شديدًا بينهم خلال كواليس تصوير الفيلم.

وقال «توتا» في تصريحات لـ«الوطن» إن كل من شارك في فيلم الدعوة عامة، كان سعيدًا بهذه التجربة الفنية: «كلنا كنا سعداء ومبسوطين جدًا خلال التحضير والتصوير، وفريق العمل كان لديه تركيز شديد، لأن الجميع كان يطمح لتقديم فيلم جيد يعجب الناس، وتقديم كوميديا بجد تضحك الجمهور».

كوميديا فيلم الدعوة عامة

وأضاف: «كان كل ما يهمنا في فيلم الدعوة عامة، أن تكون الكوميديا الحقيقية تخرج أمام الكاميرات وليست في الكواليس أو لوكيشن التصوير، مش عايزين احنا اللي نضحك.. عايزين الجمهور هو اللي ينبسط ويضحك بجد، وبالتالي كان كل حاجة على أعصابنا، والحقيقة الطاقة الإيجابية دي كان الفضل فيها يرجع للمخرج وائل فرج، وشركة الإنتاج والجميع كان يشعر بالمسؤولية في هذا الفيلم».

الهزار في الـ «break»

وتابع محمد عبدالرحمن: «شوية كان ممكن يكون في هزار لكن في الاستراحة.. واللحظة الوحيدة التي كنا نتلاقى فيها فكريًا كانت ساعة الـbreak، يسألوا الفيشاوي وأسماء هتاكلوا إيه؟، يقولوا زي عبد الرحمن، خصوصًا وأن الأكل عندي حسب المنطقة والمكان.. كانوا منبهرين بيّا في النقطة دي».

فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبد الرحمن، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، إخراج وائل فرج.