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أخبار الرياضة.. صلاح ينتظر قرارا تاريخيا من كلوب و8 صفقات بالزمالك

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
11:30 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

يستعرض «الوطن» آخر أخبار الرياضة التي حدثت خلال الساعات الماضية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن انتظار محمد صلاح قائد المنتخب الوطني قرارًا تاريخيًا من يورجن كلوب في ليفربول، بالإضافة إلى 8 صفقات من المنتظر الكشف عنها بالانضمام إلى فريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية عن ترقب محمد صلاح قرارًا استثنائيًا من مدربه يورجن كلوب بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام نابولي الإيطالي في افتتاحية مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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