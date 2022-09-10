قمة يابانية أمريكية لمناقشة قضايا الصين وكوريا الشمالية 20 سبتمبر

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، أن طوكيو وواشنطن تعملان على ترتيب قمة بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس جو بايدن في نيويورك، في 20 سبتمبر المقبل، لمناقشة القضايا الأمنية في شرق آسيا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

بحث قضايا الصين وكوريا الشمالية

وقالت السلطات اليابانية، نقلاً عن مصادر في الحكومتين، إن الضغوط الصينية المتزايدة على تايوان وتهديدات كوريا الشمالية بإجراء التجارب النووية وغزو روسيا لأوكرانيا من بين القضايا التي ستتم مناقشتها، ومن المرجّح أن تُعقد القمة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد تليفزيون «أساهي»، في وقت سابق، بأنه من المحتمل أيضاً أن تحضر كيشيدا جنازة الملكة إليزابيث في بريطانيا مع إمبراطور اليابان ناروهيتو قبل زيارة الولايات المتحدة، كما قال بايدن إنه سيحضر جنازة الملكة.

بايدن يحاول تطويق الصين بكل السبل

من جانبه، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن وضع أسس تحالف اقتصادي تكنولوجي جديد لدول المحيط الهادئ ولمواجهة الصين، وتسعى واشنطن بكل السبل لتطويق الصين اقتصادياً وعسكرياً، من خلال إثارة بعض المشكلات وزرع الفتنة بينها وبين جاراتها تايوان.

وأشعلت زيارات الوفد الأمريكي ورئيس الوزراء الأمريكية، نانسي بيلوسي، بين أمريكا وبكين، مما أدت إلى زيادات التوترات في ما بينهم، خاصة في ظل تجاهل جميع التحذيرات الصينية.