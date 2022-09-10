أمريكا تحاصر الصين بتحالف اقتصادي تكنولوجي مع دول المحيط الهادئ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، عن وضع أسس تحالف اقتصادي تكنولوجي جديد لدول المحيط الهادئ لمواجهة وتطويق الصين، وفقا لما أوردته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتعتبر الولايات المتحدة، بكين المنافس الذي يهدد نفوذها في قارة آسيا، فضلا عن وجود حرب تجارية بين البلدين، لذلك تسعى واشنطن إلى تطويق الصين اقتصاديا وعسكريا من خلال إثارة بعض المشكلات وزرع الفتنة بينها وبين جارتها تايوان.

اندلاع الأزمة بين الولايات المتحدة والصين

وأشعلت زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، فتيل الأزمة بين بكين وواشنطن، بخاصة وأن «بيلوسي» تجاهلت جميع التحذيرات الصينية بشأن الخطوة التي أقدمت عليها.

انتهاك سياسة الصين الواحدة

ووصفت بكين، زيارة «بيلوسي» بأنها بمثابة انتهاك لسياسة الصين الواحدة، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ولم يقتصر تصعيد الولايات المتحدة مع الصين، على زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى تايوان، إذ أرسلت وفود عدة أخرى إلى تايبيه، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.