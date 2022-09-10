الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة من يشترون النفط الروسي بأعلى من «السقف السعري»

هددت وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة أي أفراد أو شركات يشترون النفط الروسي بأعلى من سقف الأسعار المحدد وافق الآلية الجديدة، مضيفة أن الدول التي توافق على تطبيق سياسة الخدمات البحرية وإعفاءات الأسعار والملتزمين بتطبيق قيود الأسعار على واردات النفط الروسي، سيكونون قادرين على المشاركة مباشرة في تحديد قيود الأسعار.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن الولايات المتحدة لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد فرض سقف سعري عليه، مضيفة أنها فرضت حظرًا على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا.

مسؤول أمريكي: الآلية قادرة على العمل دون مشاركة الهند والصين

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه سيتم تحديد سقف الأسعار على نفط روسيا المستورد، من جميع الدول التي توافق على تطبيق الآلية الجديدة، فيما قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون السياسة الاقتصادية، بن هاريس إن الآلية قادرة على العمل دون مشاركة الهند والصين.

وأشار بن هاريس، إلى أن مشاركة الهند والصين، ستضمن عملًا أفضل للآلية، مضيفًا، أن بلاده لا تناقش حاليا إمكانية تطبيق عقوبات ثانوية تلزم الدول الأخرى بالانضمام إلى وضع السقف للنفط الروسي.

وكانت الوزارة الأمريكية، قالت إن «واشنطن» فرضت حظرا على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا، لكنها لا تمنع الدول الأخرى من القيام بمثل هذه المشتريات، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد لا يمكنها الاتفاق على فرض سقف على الغاز الروسي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت «سيمسون»، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار، مشيرة إلى الأرباح التي حصلت عليها روسيا من بيع الغاز إلى «الاتحاد الأوروبي»، موضحة أن اعتماد قرار بشأن سقف السعر من شأنه أن يضر بدخل موسكو.

ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» بنسبة «1.53%»

بدوره، ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع»، 250.18 نقطة «2.11%»، ليسجل عند الإغلاق، 12112.31 نقطة.

وارتفع «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، بنسبة «1.53%»، أو 61.18 نقطة، ليسجل 4067.36 نقطة، صعد «داو جونز الصناعي»، بـ 377.19 نقطة، «1.19%»، ليسجل عند إغلاق جلسة التداول، عند 32151.71 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع «بيتكوين» و«إيثر» على خلفية تراجع «الدولار» الأمريكي

وفيما يتعلق العملات المشفرة، ارتفعت «بيتكوين» ارتفعت إلى مستوى هو الأعلى منذ يوليو الماضي، مسجلة، زيادة بـ 10.1%، ليبلغ سعرها، مساء أمس الجمعة، 21341 دولارا.

وجاء ارتفاع العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»، على إثر لجوء المستثمرين إلى الأصول الخطرة مع هبوط «الدولار» الأمريكي بنسبة 0.9%.

بدورها، ارتفعت «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة، بعد «بيتكوين»، بنسبة 5% مسجلة 1717 دولارًا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تصنيع أشباه الموصلات مسألة أمن قومي، ويصب في مصلحة اقتصاد بلاده في مواجهة الطموحات الصينية.

بادين: سنحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة لأنظمة أسلحة المستقبل

وأكد بايدن، في افتتاح موقع مصنع لأشباه الموصلات بولاية «أوهايو» الواقعة شرقي البلاد، أن بلاده ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة لأنظمة أسلحة المستقبل المعتمدة بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية.

وأشاد بايدن، في الافتتاح بالتشريع الأخير الذي سمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، مضيفا أن الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين «واشنطن» و«بكين».

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن أسفه لعدم إنتاج بلاده حاليا أيا من أشباه الموصلات المتطورة.