كواليس الزيارة الأخيرة لـ«تشارلز» ملك بريطانيا الجديد إلى مكتبة الإسكندرية

ينصب قصر باكنجهام، الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة، اليوم وذلك خلفًا لـ الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية مساء أمس الأول الخميس عن عمر ناهز 96 عامًا، وكشفت زيارة تشارلز الأخيرة لمصر عبر مكتبة الإسكندرية تفاصيل عدة عن ملك بريطانيا الجديد، ومدى حبه ورؤيته لمصر.

قبل أقل من عام من تنصيب ملك بريطانيا الجديد، بالتحديد في نوفمبر الماضي، كان الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوول، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية زارا خلالها عدة أماكن أبرزها مكتبة الإسكندرية التي كشفت تفاصيل شخصية عن ملك بريطانيا الجديد.

ملك بريطانيا الجديد انبهر بالمخطوطات في مكتبة الإسكندرية

وبحسب ما كشفه الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، في تصريحات صحفية آنذاك، أن زيارة الأمير تشارلز ودوقة كورنوال، كانت تاريخية، حيث اصطحبهم في قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار.

ولفت «الفقي» أن الأمير تشارلز أجرى جولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التى يحويها المتحف والتي انبهر بها وكانت أكثر ما أعجبته خلال الزيارة.

«كتاب الموتى ووصف مصر» كانا الكتابين البارزين الذي قدم منهما «الفقي» معلومات للأمير تشارلز وبالتحديد كتاب وصف مصر الذي داعبه مدير مكتبة الإسكندرية آنذاك بقوله: «الفرنسيين سبقوكم لمصر».

الفقي عن ملك بريطانيا الجديد: مفتون بالشرق وعلاقات الأديان

إعجاب تشارلز ملك بريطانيا الجديد، خلال زيارته الأخيرة لمكتبة الإسكندرية بمتحف المخطوطات شجعت مدير المكتبة لتعريفه بالمخطوطات الأخرى المتواجدة عن الأديان حيث الدين اليهودي «أول مخطوط عن التوراة في التاريخ وأول طباعة عنه» ثم المسيحي «أول مخطوط عن الكتاب المقدس في التاريخ وأول طباعة عنه» ثم الإسلامي «مخطوطة القرآن»، حيث أعجبته الأشكال الهندسية المتواجدة في الإنجيل والقرآن.

وتحدث مصطفى الفقي عن طباع الأمير تشارلز وقتها قائلا: «مفتون بالشرق، مفتون بالإسلام، مفتون بالعلاقة الدينية والمقارنة بينها، وأعجبه التسامح الديني المتواجد في مصر».

تشارلز أعجب بتطوير مصر: بلد مختلفة

لم تكن زيارة الأمير تشارلز الأخيرة لمصر عبر مكتبة الإسكندرية قبل تتويجه ملكا جديدا على بريطانيا مجرد زيارة عابرة، بل اهتم بالتفاصيل وفقا لرواية «الفقي» عنه حيث أعجب بالتطوير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اعتبر أنه زار بلدا جديدة مغايرة عما كان الوضع عليه.

وأكد أن مكتبة الإسكندرية تعتز بهذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكى «الأمير تشارلز» والسيدة «كاميلا» لزيارتهما للمكتبة.

جولة ملك بريطانيا الجديد على قدمه في الإسكندرية

وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت بمقابلة مجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص، كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبى لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة.

وقام الأمير تشارلز ودوقة كورنوول بتوقيع سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الإسكندرية، وأهدى «الفقي» للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.

وفي ختام الزيارة قابل صاحب السمو الملكي الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.