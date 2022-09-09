الإمارات تعلن الحداد على روح ملكة بريطانيا لمدة ثلاثة أيام

أعلنت دولة الإمارات، تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على روح ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وفق نبأ أوردته شبكة «سكاي نيوز».

لبنان تعلن الحداد على روح الملكة

وأصدر نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، مذكرة توضح إعلان الحداد على روح ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وبحسب المذكرة، فإن حالة الحداد تستمر لمدة 3 أيام من تاريخ إعلان تاريخ الحداد، والتي تبدأ من اليوم وتنتهي الأحد المقبل.

تنكيس الأعلام على الإدارات

ويقتضي إعلان الحداد أن تنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، فضلا عن برامج الإذاعة والتلفزيون، ليتوافق ذلك مع حالة الحداد.

وبذلك تنضم الإمارات إلى الدول العربية التي كانت قد أعلنت الحداد أيضا على روح الملكة، وهي الأردن والبحرين والكويت وعمان ولبنان.